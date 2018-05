Maand extra cel voor dader moord Sandra Geraldino

De telefoongesprekken vonden plaats in februari 2017 vanuit de gevangenis in Dordrecht. De verdachte zit daar een celstraf uit voor de mishandeling van zijn ex-partner, Sandra Geraldino, met de dood tot gevolg. Dit gebeurde in augustus 2015 en hij kreeg daarvoor zes jaar cel.

L. heeft de medewerkers van Save drie keer telefonisch bedreigd. De woorden die hij heeft gebruikt zijn volgens de rechtbank zeer heftig en bedreigend en hadden een enorme impact op de hulpverleners.

Voor bedreiging is een geldboete geregeld de straf, maar vanwege de aard van de bedreigingen en de context waarin de bedreigingen zijn geuit vindt de rechter een gevangenisstraf op zijn plaats.

De man bedreigde de medewerkers omdat hij ontevreden was over hun werk. De hulpverleners zijn sinds de dood van Geraldino belast met de zorg voor zijn kinderen.

Geraldino

L. werd in agustus 2017 schuldig bevonden van het doodschoppen van zijn ex Sandra Garcia Geraldino. Na de daad begroef hij haar lichaam, dat weken later in Utrecht werd teruggevonden.

Geraldino was afkomstig uit de Dominicaanse Republiek en woonde in Spanje. Ze kwam regelmatig naar Nederland om haar twee dochtertjes te bezoeken die bij haar ex-partner L. woonden. Op 31 juli 2015 kwam ze naar Nederland om te praten over de omgangsregeling en het gezag over de kinderen, een tweeling. Daarna verdween ze.

De oudste dochter van Geraldino gaf haar moeder enkele dagen later als vermist op. Speurhonden vonden het lichaam van het slachtoffer pas ruim twee weken later.