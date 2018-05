De verdachten zijn met de buit gevlucht. Wat er precies is gestolen, wordt nog onderzocht. Wel is duidelijk dat de schade aan het pand groot is.

De recherche heeft enkele getuigen gesproken en ook beeldmateriaal uit de winkel wordt bekeken.

Donderdag was er ook al een ramkraak in Utrecht, toen werd er toegeslagen in het nieuwe Leidsche Rijn Centrum.