Utrechtse slager Richard Vocking overleden

Richard Vocking overleed na een kort ziekbed, meldt het AD donderdag.

De zoon van Richard, Paul, vertelt dat het snel is gegaan. "Tot voor kort was hij nog vrijwel dagelijks bij ons in de slagerij. Het was een geweldige vader. Wij gaan hem verschrikkelijk missen. Maar ook de rest van Utrecht verliest een echte eik", aldus Paul tegen het AD.

Het recept van de Vocking leverworst is al 125 jaar ongewijzigd. In 1989 sloot de slagerij zelf zijn deuren, maar achter de schermen ging de worstenmakerij verder.

Vocking B.V. is een traditioneel familiebedrijf dat inmiddels vier generaties teruggaat. Het bedrijf zat lange tijd aan de Steenweg in Utrecht, maar vertrok in 1995 naar Nieuwegein.