Ondernemers ontstemd over bouwplaats op de Neude dat kunstwerk blijkt te zijn

Het kunstwerk van Dries Verhoeven is donderdag klaar en blijft dan tot 26 mei de Neude vullen. De terrassen op het plein, die met het lekkere weer al dagen vol zaten, moeten dan wijken.

Het Spring Performing Arts Festival in Utrecht is van 17 tot en met 26 mei op veel verschillende locaties in Utrecht. De organisatie maakt vernieuwende voorstellingen van hedendaagse (inter)nationale theatermakers en choreografen mogelijk. De Neude is al jaren ook een van de locaties van het festival, maar dit jaar zijn de ondernemers teleurgesteld over de uitwerking.

De kunstenaar en de organisatie van Spring willen niets kwijt over de precieze invulling van het kunstwerk tot en met de opening op donderdag. In een concept dat DUIC heeft gezien is echter duidelijk het kunstwerk een bouwplaats is. Zo maken de spaanplaten ook onderdeel uit van het kunstwerk. Voorbijgangers kunnen tussen de hekken door en bij het bezoekerscentrum zien wat er op de fictieve bouwplaats gebeurt. In het bezoekerscentrum is er ook een uitleg over het kunstwerk.

Bouwplaats

Rien van den Hoek, voorzitter van de ondernemersvereniging Stadhuiskwartier, is ontstemd over het kunstwerk. "Wij hebben als vereniging, maar vooral ook als ondernemers bezwaar gemaakt tegen dit kunstwerk. Wat kunst is, is vooreen iedereen natuurlijk anders", aldus van den Hoek.

Wel vindt de voorzitter van de ondernemersvereniging het ver gaat om de Neude volledig af te sluiten en om te bouwen met een spaanplaat. "Het heeft ook veel invloed op de zichtlijnen van aanliggende straten. Een nagebootste bouwplaats, alsof we die niet al voldoende hebben."

Het Stadhuiskwartier is volgens Van den Hoek dit jaar al overbelast door de verbouwing van onder andere het voormalige Postkantoor, het Stadhuis, de Neudeflat en binnenkort door veel evenementen zoals het EK beachvolleybal. De ondernemers rond de Neude zijn in gesprek gegaan met de organisatie en de kunstenaar om het kunstwerk of kleiner of op een ander moment te plaatsen, maar dat leverde niets op.

'Gigantisch object'

Eddy Schouten van ’t Neutje is ook ontevreden over de gang van zaken: “Waarom het zo’n gigantisch object in het Stadhuiskwartier moet zijn is mij onduidelijk. Het Spring festival staat al jaren op de Neude en dat gaat altijd in goed overleg. Meestal is er een kunstwerk op de helft van het plein, maar dat het dit jaar op het gehele plein is was een verrassing. Ik vind niet dat ze hebben meegedacht. Het was eenrichtingsverkeer."

Volgens Schouten is het mislopen van omzet door het weghalen van het terras niet de grootste reden tot ontevredenheid. "Je moet ook beseffen dat er personeel is dat twee weken lang niet kan werken. Ik denk dat er bij elkaar zo 70 man thuiszitten. Als ondernemers aan een evenementenplein moeten wij ons er verder helaas naar schikken."

Gerenommeerde kunstenaar

Jeltsje In der Rieden van het festival noemt het jammer dat de ondernemers ontevreden zijn. "We zijn met de ondernemers een aantal keer in gesprek gegaan, waaronder ook tweemaal fysiek met Dries erbij. Wij zijn ons ervan bewust dat het een groot kunstwerk is en we hebben geprobeerd om goed te communiceren. De Neude is een evenementenplein en dit jaar heeft de kunstenaar iets gemaakt over het hele plein."

Het is volgens In der Rieden niet zomaar een kunstenaar die op de Neude gaat exposeren: "Dries Verhoeven is een gerenommeerde Utrechtse kunstenaar. Die vult een project op zijn manier in. Verder zijn we in gesprek gegaan met ondernemers en de gemeente." In der Rieden zegt na het festival nog eens met de ondernemers om tafel te gaan om eventuele ontevredenheid uit te kunnen spreken.

Dries Verhoeven is vooral blij dat hij de kans heeft om te exposeren op de Neude. "Ik heb verder geen mening over het reilen en zeilen van een horecaondernemer. Ik kan me goed voorstellen dat er mensen zijn die vaker kunst op de Neude zouden willen zien dan alleen terrassen."

Kunstproject

Verhoeven zegt zich gelukkig te prijzen dat de gemeente in dit geval niet kiest voor zoveel mogelijk terrassen, maar ook ambitie heeft voor kunst in de openbare ruimte. "Ik vind het goed dat de gemeente commerciële afwegingen tegenover kunstzinnige maakt." Over de verdere invulling van het kunstproject wil hij wachten met tekst en uitleg tot de opening op donderdag.