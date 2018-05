Voormalige Ontspanningsgebouw van Werkspoor krijgt weer een schoorsteen

De werkzaamheden worden mogelijk gemaakt dankzij crowdfuncing. Onder anderen de stichting Usine (Utrechtse Stichting voor het Industrieel Erfgoed) heeft zich hard gemaakt voor de herbouw van de schoorsteen. De gemeente gaat financieel gaat bijdragen, samen met vijftig particulieren, bedrijven en fondsen die geld hebben gedoneerd. In totaal is er vijftigduizend euro opgehaald.

Voor Usine was het een wens om de schuursteen terug te laten komen als herinnering aan het industriële tijdperk. De fabriek Werkspoor was ooit de grootste werkgever van Utrecht. In de fabriek werden treinen, staalconstructies, ijzeren gietwerk, industriële installaties en vele stalen bruggen vervaardigd.

De elf meter hoge schoorsteen stond bij het ontspanningsgebouw en was tot 1960 in werking. De schoorsteen bleef als enige na de sluiting van de fabriek in 1982 staan en was een vast herkenningspunt vanuit de trein en bij het bereiken van de Vlampijpstraat vanaf het Julianapark.

Afgebroken

Oude schoorstenen vervallen als ze niet gebruikt worden en daarom is de schoorsteen in 2012 afgebroken. De afbraak was niet de bedoeling, want het hele gebouw met de schoorsteen zou een monument worden. In 2013 werd het gebouw zonder schoorsteen al als industrieel monument op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

In de originele schoorsteen zat een kruisvormig sierpatroon van gele stenen, deze zal terugkeren na de vernieuwbouw. De actie om de schoorsteen terug te halen startte al in 2015. Met de wederopbouw van de schoorsteen moet een stuk historie naar Zuilen terugkeren.