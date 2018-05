Fors meer foutparkeerders Oudkerkhof op de bon sinds herinrichting

Dit is een fors aantal meer dan in de maanden ervoor. In de periode januari tot september 2017 zijn er slechts 15 bekeuringen uitgeschreven op het Oudkerkhof, en in het hele jaar 2016 gingen er 43 foutparkeerders op de bon.

Het hoge aantal bekeuringen is voor wethouder Lot van Hooijdonk een duidelijk signaal dat er beter aangegeven moet worden waar er wél en waar er niet geparkeerd mag worden.

Totdat de volledige herinrichting van het Oudkerkhof is voltooid neemt de gemeente tijdelijke maatregelen. “We gaan oneigenlijk gebruik van ‘open ruimtes’ tegen door het plaatsen van objecten. We kiezen voor objecten die bijdragen aan een prettig gebruik van de straat zoals zitelementen of boombakken", aldus de gemeente Utrecht.

"We gaan de parkeervakken duidelijker aangeven. Nu zijn alleen de hoeken van de parkeervakken met witte stenen aangeduid. We gaan meer witte stenen om het parkeervak aanbrengen en brengen daarnaast een ‘P’ markering in het vak aan".