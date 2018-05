Joods monument week voor Dodenherdenking besmeurd met bloed

De politie gaat ervanuit dat het monument op 24 april met opzet werd besmeurd. Enkele uren na de vondst kon het bloed worden weggeboend.

Het is nog niet duidelijk of het bloed van mens of dier afkomstig is. ''Dat houden we, in het kader van het onderzoek, geheim'', laat een woordvoerder woensdagmiddag weten.

Het monument ter herdenking van de Joodse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog werd in oktober 2015 onthuld. Een onderdeel is een gedenkmuur met meer dan 1200 namen van vermoorde Utrechtse Joden.

Extra beveiliging

De politiewoordvoerder verklaart dat de extra beveiligingsmaatregelen rond Dodenherdenking in Utrecht niets te maken hadden met de bekladding van het Joods monument.

''De extra beveiliging was ingesteld naar aanleiding van de landelijke spanning omtrent Dodenherdenking'', doelt de woordvoerder op de aangekondigde lawaaidemonstratie op de Dam.