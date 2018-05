Hier zijn de herdenkingsdiensten in Utrecht

Domplein

19.30-21.45 uur

Het Utrechts Comité 4 mei-Herdenking is verantwoordelijk voor de stedelijke herdenking op het Domplein. Bij deze herdenking vindt een stille tocht plaats vanaf Pieterskerkhof naar het monument op het Domplein.

Burgemeester Jan van Zanen houdt een toespraak en legt een krans samen met Theresia Dhont en Henk Ferwerda, vertegenwoordigers van het voormalig verzet. Aansluitend is er het defilé en een Herdenkingsconcert in de Domkerk en lezing in het Academiegebouw.

Kanaalstraat (Lombok)

19.30 uur

Deze herdenking voor het plein voor de Antoniuskerk aan de Kanaalstraat is een gezamenlijke van christenen, joden en moslims. Na de herdenking, om 20.02 uur is, er een stille tocht naar het monument voor de gefusilleerde verzetsstrijders op het voormalige Jaffa-terrein.

Beethovenplein (Oog in al)

19.00-20.45 uur

Er is een korte wanderling langs de Stolpersteinen in de wijk naar het monument op het Beethovenplein. Bij de plechtigheid is er een toespraak en aansluitend kranslegging door raadslid Heleen de Boer samen met een bewoner uit de wijk.

Willem de Zwijgerplantsoen (Tuindorp)

19.30-20.15 uur

Bij het monument op het Willem de Zwijgerplantsoen, is er een herdenkingsplechtigheid met toespraken en kransleggingen met muzikale bijdrage van het Domstad Jeugdorkest. Wethouder Jeroen Kreijkamp houdt een toespraak en legt vervolgens samen met een bewoner uit de wijk de krans.

Julianaweg (Hoograven)

19.30-20.30 uur

In Hoograven is een stille tocht vanaf het Marcuscentrum naar de bevrijdingsboom aan de Julianaweg op de hoek van 't Goylaan. Daar is een herdenkingsplechtigheid met toespraak door wethouder Lot van Hooijdonk. Zij legt vervolgens samen met een bewoner uit de wijk de krans. Aansluitend is er een bijeenkomst in het Scoutinggebouw.

Koningin Wilhelminaplein (Transwijk)

19.30-20.30 uur

In Transwijk vindt een wandeling plaats vanaf het plein Hof van Transwijk 16 naar het monument aan het Koningin Wilhelminaplein. Raadslid Corine van Dun legt hier samen met een bewoner uit de wijk de krans. Aansluitend is er een bijeenkomst in Uitvaartcentrum Barbara.

Prins Bernhardplein (Zuilen)

18.45–20.30 uur

Eerst is er een kerkdienst van de samenwerkende kerken in de Jacobuskerk, met medewerking van Scouting Zuilen en het Klokkenluidersgilde. Daarna is er een stille tocht vanaf de Brandweerkazerne, via de Burg. Norbruislaan, richting het herdenkingsmonument op het Prins Bernhardplein.

Daar is een herdenkingsplechtigheid met een toespraak van wethouder Kees Diepeveen. Hij legt aansluitend met een bewoner uit de wijk de krans. Tot slot is er een samenzijn in het Vorstelijk Complex.

Dr. Schuursplantsoen (Vleuten)

18.45-20.30 uur

In Vleuten is een herdenkingsconcert in de Willibrordkerk aan de Pastoor Ohllaan, aansluitend de kranslegging bij het oorlogsmonument in het Dr. Schuursplantsoen door wethouder Kees Geldof en Henny Smorenburg, voorzitter Oranje Stichting Wilhelmina. Na afloop is er koffie in parochiecentrum Kerkestein.

Prins Willem-Alexanderplantsoen (De Meern)

19.00-20.30 uur

Er is een dienst in de R.K. Kerk aan de Boelenslaan. Daarna een stille tocht naar het monument aan het prins Willem-Alexanderplantsoen, waar een herdenkingsplechtigheid is.

Ook is er een toespraak door raadslid Sander van Waveren. Hij legt vervolgens samen met een bewoner uit de wijk de krans. Aansluitend vindt een bijeenkomst plaats in De Schalm.

De Brink (Haarzuilens)

19.45-20.30 uur

In Haarzuilens is een stille tocht vanaf het Kleuterkasteel naar het monument op De Brink. De herdenkingsplechtigheid en kranslegging worden verzorgd door door raadslid Janneke van der Heijden. Direct na de herdenking is er een bijeenkomst in ’t Wapen van Haarzuylen.

Berlijnplein (Leidsche Rijn)

19.00-21.00 uur

Een korte historische film in de CineMec van de lokale Historische vereniging voor de jeugd. Aansluitend is er een stille tocht met herdenkingsplechtigheid en kranslegging bij Perron9 op het Berlijnplein door raadslid Gertjan te Hoonte samen met een bewoner.