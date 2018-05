Plannen voor hotel in voormalig kloostercomplex aan de Kanaalstraat

Utrecht Gemeente Utrecht stuurt derde brief naar erfpachters na fouten in eerste twee De gemeente Utrecht gaat voor de derde keer brieven versturen naar erfpachters nadat er in de eerste en tweede brief fouten stonden. Omdat het de gemeente in de twee eerdere brieven niet gelukt is om foutloos te werken, is er een extern bureau ingehuurd om de derde reeks brieven te controleren.