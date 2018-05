Buschauffeurs willen op 8 mei opnieuw staken in Utrecht

Een woordvoerder van de FNV meldt dat er na de stakingen op maandag en dinsdag estafette stakingen in de regio’s worden gehouden. Deze nieuwe stakingen beginnen in de stad Utrecht en bij vervoerders in Twente en Arnhem/Nijmegen.

"We zien nog geen beweging bij de werkgevers en dat betekent dat we in alle regio’s gaan staken. Op 8 mei staakt Qbuzz in de stad Utrecht en leggen vervoerders in Twente en Arnhem/Nijmegen ook het werk neer."

Door de staking reden er maandag en dinsdag geen streekbussen in Nederland, behalve in de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. In Utrecht reden er wel bussen en enkele tramlijnen naar de ziekenhuizen.