CDA stelt opnieuw vragen over rattenplagen in Utrecht

Er is al eerder ophef geweest over de overlast van ratten in Utrecht. Het CDA heeft in 2016 al vragen gesteld aan het gemeentebestuur over een rattenplaag in Kanaleneiland. In de wijk zijn toen een aantal acties ondernomen tegen de overlast, onder andere met voorlichtingsbijeenkomsten, extra schoonmaakacties en zelfs met zogenaamde afvalcoaches.

In augustus vorig jaar heeft het CDA ook vragen gesteld over rattenoverlast, toen in de Sterrenwijk.

Nu worden er veel ratten gezien door bewoners bij onder andere de Nabuccodreef en Oberondreef in Overvecht. De rattenplagen ontstaan onder andere door het dumpen van voedsel en overvolle afvalbakken.

Meldingen

De raadsleden van het CDA willen nu vooral weten om hoeveel meldingen van gespotte ratten het precies gaat, uitgesplitst naar buurt. Verder wil de partij weten wat het effect is van de maatregelen die de afgelopen jaren in Kanaleneiland getroffen zijn.

Daarnaast vraagt het CDA zich af of het college bereid is om de ervaringen uit Kanaleneiland in andere buurten te gebruiken voor het aanpakken van de rattenproblemen daar.

In maart zijn dertien winkels in Overvecht nog berispt voor 'onhygiënische toestanden'. Daaruit bleek dat muizen en ratten aan verpakkingen knaagden en zouden eten van de inhoud. Een bedrijf werd direct beboet, bij zes winkels is een rapport op gemaakt en negen winkeliers kregen alleen een waarschuwing.