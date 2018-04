Roelof Bleker (50) nieuwe bestuursvoorzitter HKU

Bleker is op dit moment dijkgraaf van Waterschap Rivierenland en bekleedt een aantal toezichthoudende functies in de culturele sector. Hij is voorzitter van de Raad van Toezicht van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

"Ik heb er in mijn werk heel veel plezier in om verbanden te leggen tussen kunst, techniek en maatschappij. HKU doet dat dagelijks en daarom passen we erg goed bij elkaar", aldus Bleker.

Voor Bleker bij Waterschap Rivierenland begon, was hij negen jaar wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Cultuur in de gemeente Enschede.

Met bijna vierduizend studenten in meer dan veertig studierichtingen is de HKU een van de grootste opleidingsinstituten voor kunst en cultuur in Europa.