Utrecht Schriftelijke vragen over verdwenen meetgegevens pilotlucht kwaliteit Kamerleden Martijn van Dalen (VVD), Bülent Isik (PvdA) en Sander van Waveren (CDA) hebben schriftelijke vragen gesteld over de verdwenen meetgegevens uit een pilot over luchtkwaliteit. De cijfers zouden niet betrouwbaar zijn geweest en daarom verwijderd.