Gemeente publiceert lijst met duurzame bedrijven in Utrecht

Op de lijst staan Utrechtse autobedrijven, hotels, musea en andere bedrijven.

Het Groen register is een verzameling van vijf verschillende duurzaamheidskeurmerken. De bedrijven in de lijst hebben een gecertificeerd keurmerk van Erkend Duurzaam, Green Key, CO2 Prestatieladder, BREEAM in use, Lean & Green of de Milieuthermometer Zorg. Er staan in totaal 91 bedrijven op de lijst.

Enkele namen op de lijst zijn het Beatrix Theater, Centraal Museum, Stadskasteel Oudaen, De Inktpot, Kromhout Kazerne, Douwe Egberts en Automobielbedrijf Kooijman.

De gemeente wil met het register het gebruik van deze keurmerken aanmoedigen. Bekijk de volledige lijst hier.