NUweekend Strijd tegen drugscriminaliteit: Moeten gebruikers in de spiegel kijken? Draagt de gebruiker van drugs zoals XTC en wiet verantwoordelijkheid in de bestrijding van georganiseerde drugsmisdaad, of niet? Die discussie kwam deze week op gang. De gebruiker zou zich meer bewust moeten worden dat hij met zijn consumptie een wereld van illegale drugshandel financiert, maar is die bewering terecht?