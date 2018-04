33 Utrechters ontvangen lintje in de Stadsschouwburg

Het merendeel van de gedecoreerden is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De meeste van hen zijn vrijwilligers, zo zijn een bestuurslid voor de Democratische Vereniging van Marokkanen in Nederland en de voorzitter van voorzitter van de stichting Vrienden van het Máximapark onderscheiden.

Hiernaast hebben ook een hoogleraar van de Universiteit Utrecht en de twee mede-eigenaren van het Schiller Theater een lintje ontvangen van burgemeester van Zanen. Zij wonen alledrie in een andere gemeente, namelijk De Bilt en Amersfoort.

In totaal hebben in Nederland 1.049 vrouwen en 1.863 mannen een koninklijke onderscheiding ontvangen. Dit is fors meer dan de 28.18 uitgereikte onderscheidingen van 2017.