Jumbo Foodmarkt verkoopt geen levende kreeften na protest PvdD Utrecht

Eva van Esch, raadslid van de PvdD, is blij dat de Jumbo heeft besloten voorlopig geen levende kreeften te verkopen in Utrecht. Van Esch: "In 2016, toen bekend werd dat er in Leidsche Rijn Centrum een Foodmarkt zou komen, verzochten we Jumbo niet ook in Utrecht levende kreeften te gaan verkopen." Bijna 3500 mensen tekenden samen met de partij protest aan.

De Jumbo stelt desgevraagd het signaal van de protestactie serieus te nemen. "Momenteel zijn we aan het onderzoeken hoe we verder willen met de verkoop van kreeft bij Jumbo Foodmarkt." Op dit moment worden in de Foodmarkten in Amsterdam, Breda en Veghel nog wel levende kreeften aan klanten verkocht.

Tijdelijke stop

"Hoewel Jumbo vooralsnog aangeeft dat zij voorlopig geen levende kreeften gaat verkopen in Leidsche Rijn zien we hun onderzoek met vertrouwen tegemoet", aldus Van Esch. Kreeften zouden veel pijn en stress ervaren door het lange transport vanuit landen als Canada en het verblijf met vastgebonden scharen in de winkel.

"Thuis worden ze door amateurkoks gedood, wat met veel leed gepaard gaat", zegt Van Esch. "Jumbo kan niet anders dan tot de conclusie komen dat de verkoop van levende kreeften moet stoppen."

De Partij van de Dieren hoopt dat ook andere verkopers in Utrecht van levende kreeften, krabben en dieren hiermee stoppen.