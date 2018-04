Bereikbaarheid van Utrecht tijdens Koningsdag

De hele binnenstad is afgesloten voor verkeer op donderdag vanaf 15.00 uur tot op Koningsdag om 23.00 uur. In een deel van de binnenstad, het gedeelte buiten de paarse lijnen op onderstaand kaartje, mag je wel uit- en niet inrijden. Je kan het gebied alleen uitrijden via de Tolsteegbrug bij het Ledig Erf.

Ook mag er niet worden geparkeerd in het vrijmarktgebied. Als je een parkeervergunning of garageplaats in het vrijmarktgebied hebt, mag je in alle parkeerrayons buiten het gebied parkeren.

Als je met de auto naar de vrijmarkt wil komen, adviseert de gemeente om op een P+R-locatie te parkeren.

Openbaar vervoer

De treinen van en naar de stad rijden donderdagavond en vrijdag volgens een speciale Oranjedienstregeling. De NS zet extra en langere treinen in. Reizigers kunnen uiterlijk tot vrijdag 14.00 uur online een Oranjeretour-ticket aanschaffen, waarmee ze op Koningsdag met 20 procent korting reizen.

De bussen van Syntus rijden volgens de zaterdagdienstregeling. De bussen van U-OV rijden een andere route of hebben andere haltes, zoals bus 18, 28, 7, 55 en 8. Kijk hier voor de aangepaste dienstregeling .

Op de Oudegracht en de singels geldt eenrichtingsverkeer voor alle boten. Op de Oudegracht geldt ook een afmeerverbod. Er is een plattegrond met vaarregels beschikbaar bij de toegangssluizen.

Koningsnacht

In de nacht van 26 op 27 april rijden Syntus Utrecht en U-OV het speciale Koningsnachtnet. Er rijden negentien buslijnen die Utrecht Centraal met wijken in de stad en plaatsen in de regio verbinden. De bussen vertrekken vanaf haltes C op het busstation Jaarbeurszijde.

Op dit nachtnet zijn de reguliere vervoerbewijzen niet geldig. Ook kun je geen gebruik maken van de OV-chipkaart. De speciale kaartjes voor deze buslijnen kun je op de dag zelf aanschaffen bij de verkoopkraam in de hal van Utrecht Centraal.

Dit kan vanaf 20:00 uur tot de laatste bus vertrekt. Het kaartje voor de Syntus Utrecht-nachtlijnen kun je ook vooraf al kopen in de Syntus app.