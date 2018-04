Overzicht: Hier zijn de vrijmarkten in Utrecht en dit zijn de regels

De vrijmarkt begint traditioneel gezien al op donderdagavond om 18.00 uur en eindigt op Koningsdag om dezelfde tijd.

Iedereen mag zijn tweedehands spullen verkopen op de markt, er is geen aanmelding van te voren nodig. In de binnenstad zijn onder andere het Vredenburg, Breestraat, Weerdsingel en de Begijnsingel open voor kleedjes.

Voor kinderen zijn er aparte straten gereserveerd in de binnenstad van Utrecht, zoals de Voorstraat en het Paardenveld. Ook park Lepelenburg, Nicolaaskerkhof en het Nijntjepleintje zijn voor hen beschikbaar.

Hoewel het in Utrecht de meeste gevallen niet is toegestaan om een plek te reserveren, wordt dit verbod vaak door veel mensen genegeerd. In vrijwel alle gemeenten is het enkel toegestaan om op de stoep of aan de randen van de doorgaande rijweg een stand te hebben, omdat de weg vrij moet zijn voor eventuele hulpdiensten.

Geen etenswaren

Er mogen in Utrecht allerlei tweedehands waren worden verkocht, maar geen levende dieren, etenswaren of alcohol. Frisdrank in blikjes of plastic flesjes mogen wel.

Spullen die niet verkocht zijn moeten weer worden meegenomen of in een container worden gegooid. De gemeente zet extra containers in het vrijmarktgebied neer.

Voor allerlei overzichten en het laatse nieuws is er ook een Koningsdag UtrechtApp te downloaden (voor android en iOS).

Bekijk hier waar de vrijmarkt is in Utrecht: