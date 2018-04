Criminele families in Utrecht hebben leidende rol in drugshandel

Er is een onderzoek gedaan naar ondermijning (de vermenging van boven- en onderwereld) door het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) in Utrecht. In dat onderzoek vallen vooral de criminele families op die een leidende rol hebben in de drugswereld.

De families zouden vooral in Kanaleneiland, Overvecht, en rond de Kop van Lombok en de Amsterdamsestraatweg actief zijn. In Kanaleneiland zou er tussen de families ook veel rivaliteit zijn. Op de Amsterdamsestraatweg zijn er ook signalen van illegale prostitutie. Bij alle genoemde aandachtsgebieden is er sprake van drugscriminaliteit.

Het onderzoek toont ook aan dat bij woonwagenkampen veel problemen te zien zijn, vooral bij de handel in softdrugs. Deze gesloten wereld resulteert ook in afpersing, illegale handel en misbruik van uitkeringen.

Legale instituties

Criminelen gebruiken of misbruiken, volgens het onderzoek, legale instituties voor hun criminele activiteiten. "Ze tasten daarmee de formele rechtsstaat aan en het vertrouwen van onze burgers in die rechtsstaat", aldus Van Zanen. "De bovenwereld loopt daardoor het risico, al dan niet bewust, gedwongen of verwijtbaar criminele activiteiten te faciliteren."

Door middel van groepsinterviews met 98 professionals van verschillende organisaties die in de stad werkzaam zijn, is een beeld gevormd van de situatie in Utrecht. De productie van en handel in drugs valt op in Utrecht. Daar komt vaak fraude en witwassen bij kijken. Daarbij zijn stichtingen in relatie tot ondermijnende criminaliteit, vaak met stroman-constructies, in opkomst. Ondernemingen worden ook gebruikt als dekmantel voor criminele activiteiten, zoals drugscriminaliteit, illegaal gokken en witwassen.

De aanpak van ondermijning vraagt om intensieve samenwerking met veel partijen en een lange adem. Van Zanen: "Het gaat ons niet alleen om symptoombestrijding, maar om het duurzaam verstoren van criminele activiteiten, netwerken en structuren."