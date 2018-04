Restaurants, winkels en hotels Utrecht gaan overtollig eten goedkoper verkopen

In Utrecht doen onder andere Vlaamsch Broodhuys, STACH, Hinkelman en Ekoplaza mee. "De gebruiker ziet op de kaart of in de lijst in de app welke locaties in zijn of haar buurt een Magic Box aanbieden. Vervolgens bestelt en betaalt de gebruiker in de app en haalt zelf zijn of haar 'Magic Box' op bij de betreffende locatie."

"Wat er in zit, is afhankelijk van wat er die dag over is gebleven. Iedere bestelling is daarom een verrassing", legt Joost Rietveld, Country Manager Too Good To Go Nederland, uit.

Too Good To Go is eind 2015 door een groep vrienden in Denemarken opgericht. In twee jaar tijd is Too Good To Go uitgegroeid tot ‘s werelds grootste app tegen voedselverspilling en is actief in 8 landen: Denemarken, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland, Noorwegen, Zwitserland, België en Nederland.

Sinds de lancering in januari in Amsterdam zijn er daar al meer dan 2500 maaltijden 'gered'.