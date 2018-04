NS adopteert blauwe hoogwerker op Utrecht Centraal

Dat meldt de NS op haar website.

Na de officiële opening van het verbouwde station was de hoogwerker onbedoeld nog in het stationsgebouw. De hoogwerker had de mogelijkheid om de hal uit te rijden tot aan de trappen van het Jaarbeursplein, maar onderaan de trappen was het nog een grote bouwput, waardoor het niet mogelijk was om de hoogwerker naar beneden te tillen.

De blauwe hoogwerker zat dus vast op het station, maar bleek voor andere werkzaamheden "verdraaid handig", zoals de NS het noemt. Zo werd de hoogwerker ingezet om een lamp te vervangen, maar ook om kerstversiering op te hangen of om te werken aan de brandmeldinstallatie of de omroep.

"Tijdens het ophangen van de kerstversiering draait de hoogwerker overuren", vertelt een woordvoerder van de NS. "Maar ook toen er in februari een waterleiding was gesprongen door de kou was hij vrijwel onmisbaar".

'Blauwe monster'

Inmiddels staat de verreiker bekend als het "blauwe monster". De hoogwerker is net even wat hoger dan de vorige verreiker die gebruikt werd. Daarnaast is het ook wat geschikter voor het zware werk. Om die reden besloot de NS het "blauwe monster" over te nemen en eigen plek te geven.