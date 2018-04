Burgemeester noemt incidenten voetbalsupporters 'onacceptabel'

Dat schrijft Van Zanen maandag in een brief aan de gemeenteraad.

In de nacht van zaterdag op zondag heeft de politie dertig mensen gearresteerd na vechtpartijen tussen voetbalsupporters in Utrecht en bij de snelweg A12. De relschoppers zijn de rijbaan opgerend toen de politie arriveerde. Daarop besloot de politie de rijbaan af te zetten.

In de brief noemt de burgemeester het gedrag van de voetbalsupporters volstrekt onacceptabel. "Deze hooligans brengen niet alleen hun clubs – inclusief de vele normale supporters en voetballiefhebbers in diskrediet, maar veroorzaken tal van onveilige situaties, voor henzelf, voor burgers en ondernemers en ook voor politiepersoneel. (..) Indien mogelijk zal de schade worden verhaald op de veroorzakers."

Maatregelen

Er wordt nog gekeken naar aanvullende maatregelen om de rest van het voetbalseizoen veilig te laten verlopen. Aanstaande zondag staat het duel tussen Feyenoord en Utrecht op het programma in Rotterdam. Het is nog niet duidelijk of de ongeregeldheden van invloed zijn op uitsupporters in het komend weekend.

Alle dertig voetbalsupporters zijn inmiddels vrijgelaten.