Twee arrestaties thuiszorgbureau Utrecht om miljoenenfraude

Vermoedelijk gaat het om meer dan 6 miljoen euro, meldt het Openbaar Ministerie.

De verdachten zouden met hun thuiszorgbureau voornamelijk zorg aan cliënten van Turkse komaf leveren. Het vermoeden is dat er is gefraudeerd met pgb-geld en dat bijna 80 procent daarvan niet aan zorg is besteed. Dit zou zijn gebeurd door dagbesteding of individuele begeleiding te declareren voor meer dan honderd cliënten, terwijl deze zorg vermoedelijk niet of slechts gedeeltelijk geleverd werd.

Er zijn drie kantoren en drie woningen doorzocht. Daarbij is beslag gelegd op bankrekeningen en tien auto’s, waaronder een Porsche, BMW, Landrover en een Audi. De broers worden verdacht van valsheid in geschrift, oplichting en het witwassen van vermoedelijk crimineel geld.

Aanscherpen

,,Te gek voor woorden'', zegt Kamerlid Sophie Hermans (VVD). Haar partij wil de regels voor het toekennen van een pgb aanscherpen. ,,Je kan bijvoorbeeld afspreken dat je de Nederlandse taal moet spreken voor je een pgb mag aanvragen, of dat je geen schulden mag hebben. Daarnaast moeten we controleren of mensen wel echt zorg ontvangen. Om fraude op te sporen en te ontmoedigen.”