Overzicht: 1 april grappen van bedrijven in Utrecht

De gemeente Utrecht laat via Twitter weten dat het Stadskantoor een nieuw kleurtje krijgt. "In 2019 viert het Utrechtse stadskantoor het eerste lustrum. Sinds 2014 werken we hier samen met collega’s van UWV, Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd, BghU en GGD regio Utrecht." Om dat te vieren zou het Stadskantoor in de loop van dit jaar beschilderd worden in de kleuren van de Utrechtse stadsvlag.

Wijkagent Emile Vermeulen heeft vannacht een persoon aangehouden voor overtreding van artikel 2.1 van de APZV (Algemene Plaatselijke Zang Verordening). De verdachte bevond zich in het uitgaansgebied van Utrecht. "Van grote afstand was de overtreding al duidelijk hoorbaar, waardoor wij al snel konden constateren dat de verdachte 0.5db valser zong dan de toegestane zuiverheid zang in het uitgaansgebied", schrijft de wijkagent op Instagram.

De bekende Utrechtse ijszaak Roberto Gelato laat via Facebook weten dat zijn zaak te koop staat. "Misschien wel een vreemde manier om jullie te feliciteren en bedanken voor je klandizie. Mocht je interesse hebben, neem dan contact op met onze makelaar MOIB 030 268 53 15", is te lezen in het bericht.

Vroom & Dreesman

Tot slot is bekend gemaakt dat Vroom & Dreesman naar Leidsche Rijn centrum komt. "Wat voor winkeloppervlakte de V&D vestiging in Leidsche Rijn Centrum zal beslaan en met welk assortiment de winkel zal zijn gevuld is nog onbekend", is te lezen op de website van Regio Leidsche Rijn.