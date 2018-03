Politie zoekt scootterrijder die aanrijding nipt kon voorkomen

Utrecht Achtergrond De belangrijkste personen rondom kroongetuige Nabil B. Nadat het Openbaar Ministerie bekendmaakte dat het in december een zogeheten kroongetuigenregeling heeft gesloten met Nabil B., werd donderdag zijn broer, Reduan, in Amsterdam geliquideerd. De liquidatie volgt na de belastende verklaringen die B. aflegde over Ridouan Taghi en Saïd Razzouki, waardoor zij op de Nationale Opsporingslijst werden gezet. Wie is wie in deze zaak in de Utrechtse onderwereld?