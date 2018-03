Asielzoekerscentrum Einsteindreef in Utrecht dit najaar dicht

Er wordt ruim de tijd genomen om een afgewogen sluitingsplan op te stellen voor de Einsteindreef. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

De opvanglocatie was sinds 1 maart 2017 in gebruik. Het was al bekend dat de locatie tijdelijk was. In het centrum is plek voor zo'n vierhonderd asielzoekers.

Er zijn nog tien locaties in Nederland waar het azc gaat sluiten. De totale capaciteit voor de opvang en begeleiding van asielzoekers wordt voor het einde van dit jaar teruggebracht van 31.000 naar 27.000 beschikbare opvangplaatsen, waarvan 5.000 plekken reservecapaciteit. Na de sluiting van de 11 locaties, zijn er nog 51 asielopvanglocaties over in Nederland.