Voor de derde nacht op rij autobrand in Utrecht

Het is nog niet bekend of deze brand is aangestoken.

In de nacht van maandag op dinsdag stond er ook een auto in brand op de Wijnesteinlaan in Hoograven. In de nacht van zondag op maandag gingen er op de Livingstonelaan in Kanaleneiland twee auto’s in vlammen op. Volgens de hulpdiensten zijn deze autobranden aangestoken.

Afgelopen maanden zijn er meerdere branden gesticht in auto's in de wijken Overvecht, Kanaleneiland en Hoograven. Exacte tellingen zijn er niet. De meest recente branden vonden zondagnacht in Kanaleneiland plaats. Op de Livingstonelaan brandden twee auto's compleet uit.

Het Openbaar Ministerie (OM) en de burgemeester van Utrecht hebben een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de oplossing. Volgens het OM zouden de autobranden 'ernstige delicten' zijn, waar een maximale celstraf van twaalf jaar op staat.