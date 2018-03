Kinderwoonwinkel Babalade sluit na twintig jaar de deuren

Babalade, al sinds de jaren negentig een bekende naam in Utrecht, zat de eerste 5 jaar op de Mariaplaats, daarna verplaatste de winkel naar een pand aan Oudegracht.

Anja van der Hoorn en Ellen Oskam kijken met veel plezier terug op hun tijd in de winkel. "Zo rond het jaar 2000 was het goed zaken doen. Mensen hadden wat meer te besteden en wilden toen ook investeren in kinderspullen. We waren destijds de eerste niche winkel in Utrecht. Je had wel een Prénatal, maar wij bieden toch echt iets anders dan zo'n keten. Bovendien was er van online shoppen nog geen sprake."

Internet

De afgelopen jaren merkten ze dat men de winkel steeds meer als showroom is gaan gebruiken. Klanten kwamen binnen, keken rond, voelden aan de stoffen en bestudeerden materialen.

"Vervolgens gaan ze op internet zoeken naar de goedkoopste variant. Soms zelfs terwijl ze nog in de winkel staan, op hun telefoon." Oskam vult aan: "Dat is natuurlijk de tijd. Wij hebben zelf ook een webwinkel, maar daar doen we het niet voor. Met de hype van online koopjesjagen verdwijnt eigenlijk hetgeen dat wij het leukste vinden; het contact met de mensen."

Uitverkoop

Dus is het voor Oskam en Van Der Hoorn tijd om er een punt achter te zetten. "We vinden het jammer, maar op deze manier doorgaan, zien we niet zitten. We krijgen heel veel lieve reacties van onze klanten en ook van de leveranciers. Dat doet ons goed", aldus Anja.

Per 1 mei sluiten de deuren van Babalade definitief. Tot die tijd is er een grote uitverkoop.