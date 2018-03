Exitpoll: 'GroenLinks wint raadsverkiezingen, D66 volgt op tweede plek'

Bekijk de uitslagen | Volg ons liveblog

Dat is de uitslag van de exitpoll die door Ipsos in opdracht van de NOS werd gehouden in Rotterdam, Utrecht, Weert, Enschede, Emmen en Amsterdam. In die volgorde worden de uitslagen ook bekendgemaakt. Een exitpoll is geen officiele uitslag maar een peiling op basis van het stemgedrag van kiezers.

Met de winst van GroenLinks wordt D66 van de troon gestoten. De partij van Klaas Verschuure volgt met 20,6 procent van de stemmen. Vorig jaar behaalde de partij 13 zetels, dit jaar zouden zij volgens de exitpoll op 9 zetels uitkomen tegenover 12 van Groenlinks.

Na GroenLinks en D66 volgt de VVD met 11,4 procent. Dit zou neerkomen op 5 zetels in de gemeenteraad.

Opkomst

In totaal mochten 270.500 Utrechters hun stem uitbrengen. Het opkomstpercentage in de stad lag dit jaar ongeveer op 59 procent, vier jaar geleden ging 54,2 procent van de Utrechters naar de stembus.

Dit jaar deden zestien partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht. Dat zijn er vier minder dan bij de laatste verkiezingen in 2014. Toen deden de partijen Partij Vrij Utrecht, Nederland Duurzaam, Libertarische Partij en de Ouderen Partij Utrecht nog mee. De PVV en DENK zijn nieuwkomers in de stad deze verkiezingen.