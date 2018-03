Vijf verdachten opgepakt voor stelen politiekleding bij overval in Utrecht

In meerdere panden in Utrecht is onderzoek gedaan. Dit meldt de politie woensdag.

Meerdere spullen zijn in beslag genomen, waarvan wordt onderzocht of die bij de overval zijn buitgemaakt. De vijf verdachten zitten in beperking, wat inhoudt dat ze alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Daarom worden niet meer details over ze gegeven.

De overval vond 27 februari plaats op de Van Rensselaerlaan in Kanaleneiland. Een persoon had gezien hoe een man achterin een busje werd geduwd. Toen de agenten ter plaatse kwamen, troffen ze het slachtoffer opgesloten achterin het voertuig aan.

Twee mannen hadden hem tot stoppen gedwongen en pakketten buitgemaakt, waaronder zich ook de kledingstukken van de politie bevonden.