Bouw nieuwe stadswijk op Defensieterrein start in 2019

De woonwijk bestaat uit 600 woningen, waarvan er 120 sociale huur worden. De overige woningen worden eensgeszinswoningen- en appartementen.

Het wordt een autoluwe wijk waar niet op straat wordt geparkeerd. In de parkeergarages komen elektrische laadpalen en ruimte voor fietsparkeren, deelauto’s en andere innovatieve mobiliteitsoplossingen.

Er komt ook een zogeheten 'sky-walk', die overdag toegankelijk is voor publiek. Aan deze sky-walk komen dak(moes)tuinen voor bewoners en enkele woningen. Een nieuw park aan het Merwedekanaal is ook onderdeel van het plan.

Energiezuinig

In de stadswijk komt een aantal grote bomen en waterpartijen en de woningen worden energiezuinig. Ze krijgen geen gasaansluiting of stadsverwarming, maar collectieve warmtepompen in combinatie met zonnepanelen. Aan de rand van de wijk kom een hoge woontoren van zeventig meter.

In de nieuwe wijk is ruimte voor kleinschalige voorzieningen, bijvoorbeeld een sapjes-bar, sportschool of een fietsreparatiepunt en een centraal punt om online bestellingen en pakketten te kunnen afhalen.