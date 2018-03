Kandidaat-raadslid Stadsbelang Utrecht vast voor strafbaar feit

Dat bevestigt de politieke partij aan NU.nl naar aanleiding van berichtgeving van RTV Utrecht.

Het is niet bekend om welk kandidaat-raadslid het gaat en op welke precieze positie van de kiestlijst hij of zij staat. Wel is bekend dat de kandidaat op een lage en waarschijnlijk onverkiesbare plek staat.

Volgens RTV Utrecht is Stadsbelang Utrecht niet van plan om maatregelen te nemen tegen de kandidaat. Ook willen zij geen verdere uitspraken doen in de media over de kandidaat, om de privacy van de familie te respecteren.