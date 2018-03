Tien Utrechtse politieke partijen tekenen Regenboog Stembusakkoord

Utrecht Oud-raadslid Stadsbelang Utrecht Wim Oostveen (64) overleden Oud-raadslid en vastgoedman Wim Oostveen is in de nacht van zaterdag op zondag overleden aan de gevolgen van slokdarmkanker. Hij was medeoprichter van Stadsbelang Utrecht en in de periode van 2014 tot 2016 raadslid in de gemeenteraad van Utrecht.