Gemeenteraadsverkiezingen: Partijen reageren op cultuursubsidies

Op DUIC.nl is meer dan zesduizend keer gestemd op de poll Wat wil jij weten van de Utrechtse politiek? In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen legt DUIC de meest gekozen onderwerpen voor aan de verschillende Utrechtse partijen. Nu het thema: Cultuursubsidies.

Wordt er te veel of te weinig gesubsidieerd vanuit de gemeente aan

culturele instellingen?

DENK Het gaat niet om veel of weinig, maar om de intenties van cultuursubsidies. Wij merken dat grote groepen niet deelnemen aan de grote cultuurpodia in Utrecht. Ze worden niet gehoord bij het bepalen van de programma’s en zijn niet of nauwelijks vertegenwoordigd in het personeelsbestand op verschillende functieniveaus. Maar ze betalen wel mede de subsidies. Hier moet verandering in komen, want culturele diversiteit gaat juist de cultuursector aan. Daarnaast wil DENK ruimhartig investeren in cultuurhuizen in de wijk die toegankelijk zijn voor iedereen ongeacht leeftijd, geslacht, herkomst of seksuele geaardheid; een plek waar mensen zich op een laagdrempelige manier thuis voelen.

PvdA Het aantal Utrechters groeit en het bedrag dat de gemeente aan cultuur uitgeeft, moet wat de PvdA betreft meegroeien. Kunst en cultuur zijn onmisbaar voor Utrecht. De grote musea, de stadschouwburg en Tivoli, maar ook de muziekschool, het wijkmuseum en het kleine theatergezelschap. Die belangrijke maatschappelijke rol vraagt om investeringen. Juist in cultuur in de wijken, want dat zorgt voor levendigheid in de wijk en geeft bewoners de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en te leren kennen.

Piratenpartij Utrecht Wij zijn van mening dat bij subsidies aan culturele instellingen de inhoud van het project leidend moet zijn, in plaats van direct op de financiën te focussen. Kennis over lokale geschiedenis en kunst zorgt voor een betere binding met onze stad, verbreedt wereldbeeld en zorgt voor meer wederzijds begrip. Cultuur is een belangrijke factor in onze gemeente. Lokale initiatieven krijgen wat ons betreft altijd voorrang. Juist bij culturele initiatieven is het belangrijk om met een open blik te kijken naar de inherente waarde van het project. Een subsidie moet je niet alleen toewijzen op basis van hoe de stad ermee op de kaart gezet kan worden. Er moet er bij de toewijzing ook gekeken worden naar de waarde voor lokale inwoners.

GroenLinks GroenLinks is er trots op dat we de afgelopen jaren het budget voor cultuur op niveau hebben gehouden in Utrecht. De komende jaren zal het aantal inwoners van Utrecht flink toenemen. GroenLinks vindt het belangrijk dat het budget voor cultuur meegroeit met de stad. Wij willen de komende jaren investeren in kleinere culturele projecten in de wijken, talentontwikkeling en het vergroten van de diversiteit in onze culturele sector. Zodat iedereen kan genieten en mee kan doen aan cultuur in de stad en in de eigen wijk.

Stadsbelang Utrecht De gemeente heeft als doelstelling opgenomen om meer culturele instellingen te gaan subsidiëren. Dat vindt Stadsbelang Utrecht geen goed uitgangspunt. Het uitgangspunt van het cultuurbeleid moet de behoefte van de inwoners van Utrecht zijn. Subsidies zijn bedoeld als stimulans, niet als een vangnet. Op dit moment worden er zelfs instellingen buiten Utrecht ondersteund met geld dat bedoeld is voor instellingen in Utrecht. Stadsbelang Utrecht vind dat ronduit belachelijk. Inwoners van Utrecht betalen hiervoor de rekening. De gemeente moet meer budget besteden om culturele ondernemers in Utrecht te helpen. Het budget dat jaarlijks aan culturele instellingen kan worden besteed is ruim voldoende. Binnenkort komt er weer 200.000 euro extra beschikbaar vanuit de subsidie van ’t Hoogt.

ChristenUnie Met een cultuurbegroting van meer dan 140 euro per inwoner geeft de gemeente meer geld uit aan cultuur dan aan sport. Dit is veel geld, maar hiervoor gebeuren ook mooie dingen: zo kunnen kinderen op muziekles, zijn er in elke wijk laagdrempelige culturele activiteiten en telt Utrecht allerlei bijzondere musea en podia. Nu de stad groeit, is het logisch dat ook het cultuurbudget meegroeit. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Bij herverdeling van subsidies zorgen we ervoor dat kinderen, arm en rijk, in hun eigen wijk deel kunnen nemen aan bijvoorbeeld muziek-, dans- en schilderles – daar profiteren uiteindelijk de meeste Utrechters van.

Partij voor de Dieren De Partij voor de Dieren vindt dat er te weinig wordt geïnvesteerd in cultuur en culturele instellingen in Utrecht. Dit geldt met name voor de kleinere culturele initiatieven en voor cultuur in de wijken. Wij vinden de groei van Utrecht geen doel op zich, maar als er sprake is van groei, dan moet het cultuurbudget minstens net zo hard meegroeien. De PvdD wil dat de gemeente cultuur ondersteunt vanwege de intrinsieke waarde ervan voor inwoners en makers en niet om er goede sier mee te maken naar de rest van de wereld (het trekken van een groot internationaal publiek). Daarnaast wil de PvdD dat de gemeente investeert in cultuur- en muziekonderwijs op scholen, in kunst en erfgoed.

VVD Utrecht Bij subsidies is het lastig te bepalen wat teveel of te weinig is. De sector wil altijd méér en de politiek heeft moeilijke keuzes te maken over het geld van ons allemaal. De vraag is: wat is er nodig voor een goede culturele infrastructuur in een groeiende gemeente? Op initiatief van de VVD zijn er afgelopen jaar sectoranalyses gemaakt van het hele Utrechtse cultuurveld. Met behulp van deze sectoranalyses kunnen we pollitieke keuzes maken voor een volgende cultuurnota. De VVD is daarbij voor het maken van scherpe keuzes en het daarnaast ook makkelijker maken voor cultuurbedrijven om zelf ook wat te verdienen. We kiezen daarbij liever voor 5 dingen echt goed doen (bijvoorbeeld met fatsoenlijke beloning als eis voor met subsidie gesteunde instellingen) dan 8 dingen half.

Student & Starter Te weinig. Cultuur levert de stad economisch meer op dan dat het de gemeente kost, zo is gebleken uit onderzoek. Daarnaast brengt cultuur de onmeetbare waarde van een gezonde, interessante en diverse stad met zich mee. Student & Starter wil dat er ruim baan wordt gemaakt voor kunst en cultuur in Utrecht. Ons cultuurbudget is te klein in vergelijking met andere grote steden in Nederland. Student & Starter vindt mede daarom dat het budget fors omhoog moet, dat er een speciale subsidie moet komen voor jonge creatievelingen en dat bedrijfsruimte voor creatieve broedplaatsen moet worden gegarandeerd middels een minimum aantal beschikbare vierkante meters.

