Maurice Verkerk (53) van drankenleverancier Nectar overleden

Het overlijden van Verkerk is een grote slag voor drankengroothandel Nectar, het familiebedrijf van hem, zijn vader en grootvader. Het bedrijf wordt al sinds 1926 overgegeven van vader op zoon. “We zijn maar met twaalf man, en als dan je Nestor overlijdt, is dat een zwaar gemis”, vertelt Vincent Post, commercieel adviseur bij het bedrijf.

Zijn dochter, ook actief in het bedrijf, neemt de leiding over. “Dit bedrijf was zijn droom, het is nu aan ons om die door te zetten.” Utrechtse bierbrouwers Verkerk was achter de schermen een groot supporter van Utrechtse brouwers als De Leckere, Maximus en Oproer en was volgens het bedrijf een van de eerste distributeurs die deze Utrechtse speciaalbiertjes bij café’s en restaurants aan de man bracht.

De eigenaar was tot het laatste moment betrokken bij zijn bedrijf, aldus Post. “Ik had de dag voor zijn overlijden nog aan de telefoon een discussie met hem, terwijl hij in het ziekenhuis lag.”

Maurice Verkerk wordt woensdag gecremeerd. Maurice laat een vrouw en dochter achter.