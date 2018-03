Regels rond Airbnb in Utrecht aangescherpt

De gemeente wil één lijn trekken met steden als Amsterdam en Rotterdam. De regels worden aangescherpt om overlast te voorkomen en de leefbaarheid in wijken te behouden.

Door weinig tot geen klachten was er tot nu toe van regulering geen sprake in Utrecht. De verwachting is dat het aantal Utrechtse Airbnb’s de komende jaren blijft groeien, volgens onderzoekers van Universiteit Utrecht. In Amsterdam is al wel langer sprake van veel overlast.

GroenLinks-raadslid Thijs Weistra is tevreden met het besluit: "We zijn blij dat het college niet heeft gewacht tot er in Utrecht sprake is van Amsterdamse toestanden. Voorkomen is beter dan genezen."