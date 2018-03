Gemeenteraad Utrecht wil onderzoek door Rekenkamer naar Uithoflijn

Dat is de uitkomst van een urenlang spoeddebat donderdag in de raad. CDA diende de motie in.

Het onderzoek moet duidelijk maken welke rol de verantwoordelijke bestuurders van gemeente en provincie Utrecht hebben gespeeld bij de totstandkoming van de sneltramverbinding.

Daarbij speelt ook de vraag of ze bewust informatie hebben achtergehouden over de kosten van het project die tientallen miljoenen euro's hoger uitvallen dan geraamd.

De belastingbetaler heeft er recht op te weten hoe de problemen bij het project tot stand zijn gekomen, vindt de raad. Tijdens het debat bleef dit vaag. De bijeenkomst was "alleen goed voor een collectief chagrijn", aldus Sander van Waveren van het CDA.

Tweede onderzoek

Ook laat de raad een onderzoek (second opinion) doen naar de kostenoverschrijding en de financiële afspraken rond de aanleg van de Uithoflijn. Ook deze motie werd unaniem gesteund.

De sneltram tussen station Utrecht Centraal en De Uithof gaat zeker 84 miljoen euro meer kosten. Bovendien kunnen reizigers pas anderhalf jaar later dan gepland gebruik gaan maken van de verbinding.

De provincie draait voor het grootste deel op voor de kosten. Op 19 maart houden de Provinciale Staten een spoeddebat over de Uithoflijn.

NRC

NRC schreef eerder donderdag dat de provincie en gemeente Utrecht bewust informatie hebben achtergehouden over het duurder uitvallen van de Uithoflijn. Uit eerder onderzoek bleek al dat er mogelijk sprake was van belangenverstrengeling en dat twee mannen waren ontslagen om hun kritische houding jegens het project.

In de krant wordt geschetst hoe de conflicten tussen de gemeente en de provincie zijn ontstaan. Er zou onder meer animositeit zijn gekomen door een financiële meevaller voor een busbaan rond de bouw van de Uithoflijn van 7 miljoen euro voor de gemeente. Dit bedrag werd in eerste instantie niet teruggestort in het project.

Beiden stellen in een verklaring dat de voorbereidingskosten niet eerder zijn meegenomen, omdat de exacte kosten niet duidelijk waren. Ze zouden niet zijn overvallen door deze kosten van 20 miljoen euro.

Aftreden

Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof trad af, na verwijten van gebrekkige regie vanuit de provincie.

Verbeek-Nijhof zegt zelf dat ze "op basis van leugens" is weggegaan. De provinciebestuurder trad terug na een kritische brief van tien gemeenten over de vertraagde lijn. Eerder deze week bleek uit onderzoek van RTV Utrecht echter dat de brief is aangepast.