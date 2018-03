Opnieuw spoeddebatten over Uithoflijn

Fracties willen weten of er sprake is van belangenverstrengeling door een hoge ambtenaar, of het ontslag van de voormalige projectdirecteur en diens tweede man wel correct was en of de provincie de klokkenluidersregeling goed heeft toegepast.

De aanleiding is een artikel in NRC waarin wordt gesteld dat de mannen zijn ontslagen om hen de mond te snoeren. Zij zouden te kritisch zijn geweest op het functioneren van BAM.

Ook in de provinciale staten hebben partijen een spoeddebat aangevraagd. Dat vindt plaats op maandag 19 maart.

Spoeddebatten

Het is al de tweede keer dat er in de gemeente en de provincie spoeddebatten plaatsvinden over "het duurste stukje trambaan van Nederland". De tram tussen Utrecht Centraal en De Uithof valt 84 miljoen euro duurder uit.

Ook gaan de trams pas anderhalf jaar later dan gepland rijden. Om de problemen stapte ex-gedeputeerde Jacqueline Verbeek op.