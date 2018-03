Deze partijen doen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Utrecht

Bekijk hier welke partij het beste bij je past

Dit jaar doen er zestien partijen mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Dat zijn er vier minder dan bij de laatste verkiezingen in 2014. Toen deden de partijen Partij Vrij Utrecht, Nederland Duurzaam, Libertarische Partij en de Ouderen Partij Utrecht nog mee. In totaal mogen 270.500 Utrechters hun stem uitbrengen.

D66

Lijsttrekker: Klaas Verschuure. Aantal kandidaten op lijst: 50. Huidig zetelaantal: 13.

De doelen van D66 zijn een goed klimaat, goed wonen en goed onderwijs. Het verkiezingsprogramma richt zich op "kansen op een goede opleiding, baan en huis".

"D66 zet zich onder meer in voor het aantrekken van bedrijven via het Lokaal Economisch Fonds, een talentenfonds voor alle leerlingen en het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen", is te lezen op de website.

GroenLinks

Lijsttrekker: Heleen de Boer. Aantal kandidaten op lijst: 43. Huidig zetelaantal: 9.

GroenLinks gaat voor een gezonde toekomst, eerlijk delen en betaalbaar wonen. Dat Utrecht een stad moet zijn voor iedereen, is het centrale thema in het verkiezingsprogramma.

"Boven alles blijft GroenLinks investeren in mensen. De steeds grotere kloof tussen mensen die profiteren van de groei en mensen die níet mee kunnen komen, is voor GroenLinks onacceptabel", aldus fractievoorzitter de Boer. "Wij willen gezonde lucht, eerlijk delen en een duurzame toekomst. Om deze ambities in een groeiende stad waar te maken, moeten we scherpe keuzes maken."

VVD

Lijsttrekker: Dimitri Gilissen. Aantal kandidaten op lijst: 43. Huidig zetelaantal: 5.

De stad leefbaar houden en kansen voor Utrecht benutten zijn belangrijke punten voor de Utrechtse VVD. Het verkiezingsprogramma richt zich op een stad die de zaken goed op orde heeft en problemen aanpakt.

"Van het aanpakken van zwerfafval tot het oplossen van onveilige situaties bij de route naar school, de gemeente heeft een verantwoordelijkheid naar de Utrechters om zaken goed op orde te hebben", aldus de VVD.

PvdA

Lijsttrekker: Rick van der Zweth. Aantal kandidaten op lijst: 20. Huidig zetelaantal: 5

De PvdA maakt zich zorgen over de grote verschillen en toenemende ongelijkheid in Utrecht en ziet het bestrijden hiervan als hun grootste opdracht de komende jaren.

"Wij willen meer verbinding, meer dialoog en meer begrip tussen verschillende groepen Utrechters", is te lezen in het verkiezingsprogramma. Het programma richt zich op een sterke, zorgzame, duurzame en sociale stad.

SP

Lijsttrekker: Tim Schipper. Aantal kandidaten op lijst: 30. Huidig zetelaantal: 4.

De SP heeft aandacht voor de "werkelijkheid waarbij steeds meer mensen zich afkeren van de politiek en onverschillig worden".

De partij benadrukt dat het niet veel uitmaakt wat er in de raadzaal gebeurd, maar of mensen voor zichzelf op moeten komen en tegenmacht moeten bieden. De kernwaarden van de SP zijn menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.

CDA

Lijsttrekker: Sander van Waveren. Aantal kandidaten op lijst: 50. Huidig zetelaantal: 3.

Volgens lijsstrekker Van Waveren moet de samenleving zich aanpassen aan de groei en daarmee aan de vele nieuwe buren. "Om samen een toekomst te bouwen, moeten we investeren in onze samenleving. In hoe we met elkaar omgaan en hoe we zorgen dat het in onze vele verschillende buurten goed wonen is."

Het CDA ziet hun verkiezingsprogramma als een pakket met maatregelen om dit met zekerheid en veiligheid te doen. "Wij bouwen met inwoners aan zekerheid en stabiliteit in veranderende tijden."

Stadsbelang Utrecht

Lijsttrekker: Cees Bos. Aantal kandidaten op lijst: 15. Huidig zetelaantal: 2.

Onder het mom van Iedereen doet mee richt Stadsbelang Utrecht zich alleen op Utrechters. De partij kiest liever voor het belang van de Utrechters dan groei van de stad. De partij "wil de stad laten groeien in een tempo dat goed is voor Utrechters, niet voor de kas van de gemeente".

Daarbij richten ze zich op groen wonen, zuinig met geld, zorg voor elkaar en bereikbaarheid.

ChristenUnie

Lijsttrekker: Maarten van Ooijen. Aantal kandidaten op lijst: 44. Huidig zetelaantal: 2.

De ChristenUnie wil een sterke en sociale stad, groene en gezonde groei en een vrije en veilige samenleving.

De partij focust op buurtinitiatieven en op alle Utrechters die hun "eigen verhaal, kleur en talenten hebben". "Zij komen het best tot hun recht als de zaken in de eigen omgeving goed geregeld zijn. Daarom zeggen wij: eerst de buurt."

Student & Starter

Lijsttrekker: Tim Homan. Aantal kandidaten op lijst: 50. Huidig zetelaantal: 1.

"De toekomst is nu. Steeds opnieuw bekruipt je het gevoel dat we eigenlijk gisteren al de grote slag hadden moeten slaan als het bijvoorbeeld gaat om duurzaamheid of digitalisering. Des te meer reden om nu wel aan de slag te gaan", aldus Student & Starter.

De partij ziet hun programma als dat van pioniers. De partij wil kennis benutten, gelijke kansen en door met de digitalisering.

Partij voor de Dieren

Lijsttrekker: Eva van Esch. Aantal kandidaten op lijst: 13. Huidig zetelaantal: 1.

"Verbeter de wereld, begin in Utrecht". De PvdD wil een aangename samenleving voor mens en dier. "Utrecht leefbaar houden vraagt om drastische keuzes. Om een Plan B."

Het grootste deel van het programma richt zich op duurzaamheid en diervriendelijkheid. Ook zorg, emancipatie en privacy staan op de agenda.

PVV

Lijsttrekker: Henk van van Deún. Aantal kandidaten op lijst: 9. Aantal zetels: geen. De partij is nieuw in Utrecht.

De PVV wil "Utrecht weer van ons maken". Dat betekent een grote focus op veiligheid en geen islamisering. De partij wil "een keiharde aanpak van straatterreur en overlast gevend tuig" en meer cameratoezicht.

Ook wil de partij letten op bureaucratie bij de gemeente, zorg en respect voor ouderen en Utrecht als beste stad om op te groeien.

DENK

Lijsttrekker: Mahmut Sungur. Aantal kandidaten op lijst: 10. Aantal zetels: geen. De partij is nieuw in Utrecht.

DENK wil Utrecht rechtvaardiger, eerlijker en gelijkwaardiger maken. De partij verzet zich tegen verrechtsing, verruwing en verharding. "Ook in Utrecht is dit geluid keihard nodig", stellen ze in hun verkiezingsprogramma.

DENK wil opkomen voor de kwetsbare groepen in Utrecht, strijden voor een snelle OV-verbinding tussen de wijken en toegankelijke sportbeoefening.

Evenwicht

Lijsttrekker: Pieter Bouwsema. Aantal kandidaten op lijst: 2. Aantal zetels: geen. De partij is nieuw in Utrecht.

Volgens de nieuwe partij Evenwicht is de Utrechtse politiek aan onderhoud toe. De partij "gelooft in een Sociaal-Liberaal Utrecht". Dat betekent voor hen dat Utrecht "te ambtelijke ambities moet beperken", staat in hun programma.

De partij is een middenpartij en wil een alternatief zijn voor alle uitersten. Ook is Evenwicht voor "een tolerante samenleving waarin elke religie en cultuur zich mag uiten".

Piratenpartij

Lijsttrekker: Saskia Söller. Aantal kandidaten op lijst: 1. Aantal zetels: geen. De partij is nieuw in Utrecht.

De Piratenpartij noemt zich "in de basis anders". Ze hebben geen "rigide partijcultuur, een grote leider of partijkleur". Dat betekent veel inspraak, bijvoorbeeld door e-democracy. Bij deze partij gaat het om "in actie komen voor jezelf en voor mensen om je heen", staat in het verkiezingsprogramma.

Verder wil de partij een "sociale stad met diversiteit, cultuur en identiteit, een vrije informatiesamenleving en nog meer transparantie". Ook richten ze zich op privacy en weerbaarheid.

Seniorenpartij Utrecht

Lijsttrekker: Chris Nyqvist. Aantal kandidaten op lijst: 4. Aantal zetels: geen. De partij is nieuw.

"Seniorenpartij Utrecht legt in dit programma de nadruk op de 45-plussers, omdat die de afgelopen jaren het meest hebben ingeleverd", schrijft in het verkiezingsprogramma. De partij vindt dat de inwoners, en speciaal de wat oudere, serieus genomen moeten worden.

De partij strijdt voor een verlaging van de AOW-leeftijd en tegen bezuinigingen in de zorg, zoals het langer thuis blijven wonen. Hierbij denken ze aan gecombineerde woonvormen.

Blanco lijst

Lijsttrekker: Marcello van der Wal. Aantal kandidaten op lijst: 1. Aantal zetels: geen. De partij is nieuw.

De eenmansfractie van Marcello van de Wal heeft geen partijprogramma. Van de Wal is straatmuzikant in Utrecht.

In een interview tegen RTV Utrecht vertelt hij dat hij zich wil inzetten voor ouderen en voor het behouden van ruimte voor de auto in de binnenstad. Van de Wal bedreigde op 2 maart de redactie van de Utrechtse nieuwswebsite DUIC.

