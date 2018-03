Bestuurder fataal ongeluk Utrecht Overvecht vrijgelaten

De politie zegt tegen DUIC.nl dat er nog onderzoek wordt gedaan naar de toedracht van het ongeluk. Een woordvoerder vertelt: "We hebben een aantal getuigen gesproken, maar niemand die het ongeluk daadwerkelijk heeft gezien. We doen dus nog verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd."

De autobestuurder uit Utrecht werd na het fatale ongeluk aangehouden, maar is inmiddels vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte in het onderzoek. De politie is op zoek naar meer getuigen en bekijkt ook camerabeelden.

Voor het 16-jarige slachtoffer werd afgelopen woensdag een bijeenkomst gehouden in de Omar Al Farouq-moskee in Overvecht.

Ongeluk

De scooterrijder werd afgelopen maandag door een auto geschept op de kruising van de Einsteindreef en het Henri Dunantplein. De jongen was buiten bewustzijn en moest worden gereanimeerd. In het ziekenhuis is hij overleden aan zijn verwondingen.