Voorlopig nog geen methadonafgifte aan Wittevrouwenkade

Het verstrekken van methadon, dat nu nog gebeurt bij ‘De Stek’ aan de Van Sijpesteijnkade, zou vanaf april plaatsvinden op de Wittevrouwenkade.

Er werd meer gesloopt en gebouwd dan er volgens de vergunning was toegestaan. Bij een inspectie bleek dat er ook op zolder gewerkt werd. Omdat het pand een rijksmonument is, had ook hiervoor een vergunning moeten zijn. Ook had Arkin een sloopmelding moeten doen bij de gemeente.

Op verzoek van de gemeente heeft Arkin inmiddels een sloopmelding gedaan. Dit betekent dat Arkin nu verder kan met de sloopwerkzaamheden en met de werkzaamheden waarvoor al een vergunning was: de verbouwing van de toiletgroepen. Omwonenden hebben bezwaar gemaakt tegen de vergunning voor de verbouwing van de toiletgroepen.

Kritiek

Naast de perikelen rondom de bouw kan de komst van de methadonkliniek op kritiek rekenen van een deel van de omwonenden. Er werden eerder al protestborden geplaatst tegen de verhuizing van de kliniek. Enkele buurtbewoners zijn bang voor mogelijke overlast.

Ook is een Utrechter veroordeeld tot een geldboete van 500 euro voor opruiing over de verhuizing van de methadonverstrekking naar de Wittevrouwenkade. De man plaatste berichten op sociale media met opruiende teksten gericht op de methadonverstrekking. Hij riep hierin op wapens mee te brengen naar de informatieavond die de gemeente op 5 februari had georganiseerd over dit onderwerp.