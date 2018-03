Eerste natuurschaatsbaan van Utrecht open

Het is de eerste keer sinds de aanleg van de natuurijsbaan, nu zo'n 2 jaar geleden, dat er geschaatst kan worden."De baan ligt er nog maar twee jaar, en vorig jaar hebben we alleen een middagje even kunnen uitproberen", liet Robbert van Vliet, secretaris en ijsmeester van de ijsclub weten.

Een aantal doorzetters durven slagen te maken op de Catharijnesingel. Het is nog niet duidelijk of het ijs morgen nog goed genoeg is.

De ijsbaan in Overvecht sluit om 22.00 uur weer. De ijsbaan ligt bij de Marnedreef en de La Bohemedreef. Er zijn gratis leenschaatsen beschikbaar en er wordt warme chocolademelk verkocht.