'ChristenUnie en PVV willen spoeddebat over Uithoflijn in Provinciale Staten'

Hiermee volgen de partijen de gemeenteraad van Utrecht, waar ook al werd opgeroepen tot een nieuw spoeddebat. "En wat de Christenunie provincie Utrecht betreft moet ook de Provinciale Staten in Utrecht er weer aan geloven", laat fractievoorzitter Arne Schaddelee weten.

Tegen het AD zegt René Dercksen (PVV), mede-aanvrager van het spoeddebat, zich "nergens meer over te verbazen". "Dat er ook nog mensen uit worden geknikkerd die kritisch zijn. Het is slecht gesteld met de integriteit."

Het NRC publiceerde zaterdag ook dat de mannen werden ontslagen door de verantwoordelijk provinciedirecteur, die zelf aandelen heeft in BAM. Hierop zou de provincie "inniger" zijn gaan samenwerken met het bouwbedrijf.

Een van de ontslagen mannen deed melding van de mogelijke belangenverstrengeling. Eind vorig jaar werd echter geoordeeld door een huisadvocaat dat hiervan geen sprake was.

Spoeddebat

Deze week werd ook al een spoeddebat gevoerd over een ander conflict betreffende de Uithoflijn. Aanleiding hiervoor was het gesteggel rond een gezamenlijke brief van tien verkeerswethouders (U10) in de provincie. Hierin verweten de gemeenten de provincie een gebrek aan samenwerking en overleg.

Nadat de wethouders hun akkoord hadden gegeven over de tekst, is de brief inhoudelijk nog aangescherpt en een flinke passage over de Uithoflijn toegevoegd. Dat zou zijn gedaan om de twee verantwoordelijke Utrechtse wethouders uit de wind te houden.

Verbeek-Nijhof

Na het onder ogen krijgen van de brief, stapte gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (VVD) op. Zij verklaarde later, toen ze vernam dat de brief na de ondertekening van de wethouders is aangescherpt, dat ze haar ontslag heeft aangeboden "op grond van leugens".

De oppositie zei bij het spoeddebat hetzelfde te denken. De brief en een kritisch rapport over het functioneren van de provincie moest de aandacht afleiden van, naar de woorden van de PVV, het gepruts van de domstad.

De aanleg van de Uithoflijn wordt zeker 89 miljoen euro duurder. Driekwart van die kosten komt voor rekening van de provincie en raakt dus alle gemeenten in Utrecht.