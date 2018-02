Ontruimingen na branden in Jaarbeurs en Utrecht Centraal

De branden in de Jaarbeurs en op Utrecht Centraal waren beide in een toilet. In de Jaarbeurs stonden een prullenbak en een handdoekautomaat in brand.

De brandweer was snel ter plaatse en kon de brand in de Jaarbeurs blussen. De brand op Utrecht Centraal was al gedoofd door een sprinkler. Er waren geen gevolgen voor het treinverkeer. Wel heeft de brandweer de omgeving van de toiletten afgezet in verband met de grote hoeveelheid water die daar door de sprinkler en de bluswerkzaamheden terecht is gekomen.

In de hal van de Jaarbeurs vindt zaterdag en zondag de Motorbeurs plaats. De brand heeft voor die beurs geen gevolgen.

De politie gaat in beide gevallen uit van brandstichting en roept getuigen op zich te melden.