Utrechtse wethouder erkent fouten bij communicatie problemen Uithoflijn

Ze zei dat woensdag voor de camera van RTV Utrecht, na overleg met collega-wethouders uit de regio.

De aanleg van de zogeheten Uithoflijn wordt 84 miljoen euro duurder dan begroot. De provincie draait op voor veruit het grootste deel van de extra kosten. Die kostenoverschrijding wekt grote politieke beroering in Utrecht.

Provinciebestuurster Jacqueline Verbeek-Nijhof (VVD) stapte op nadat namens de regiogemeenten een zeer kritische brief over de Uithoflijn was verschenen. Over het schrijven ontstond ophef toen bleek dat de uiteindelijke tekst niet door alle betrokken wethouders was goedgekeurd.

De oppositie in Provinciale Staten zag daar een poging in om de wethouders uit de stad Utrecht uit de wind te houden en de rol van de provincie groter te maken.

Gedeputeerde Verbeek-Nijhof stelde vervolgens dat zij was ''opgestapt op basis van leugens''. Wethouder Van Hooijdonk (Mobiliteit) erkent nu dat fouten zijn gemaakt. ''We hadden graag met elkaar meer tijd gehad om goed af te stemmen, zodat alle colleges zich achter de brief hadden kunnen scharen. We betreuren dat dat niet is gebeurd.''