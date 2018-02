Utrecht zoekt 900 bijstandsgerechtigden voor wetenschappelijk onderzoek

Dat meldt de gemeente woensdag.

Het wetenschappelijk onderzoek, dat een samenwerking is tussen de Universiteit Utrecht en de gemeente, maakt gebruik van vier onderzoeksgroepen van bijstandsgerechtigden. Elke groep probeert van juni 2018 tot oktober 2019 een andere aanpak uit van de bijstandsregelingen, zoals extra hulp vanuit de gemeente of werken naast de uitkering.

De universiteit zal na deze periode conclusies trekken over de meest geschikte aanpak. Bijstandsgerechtigden die in aanmerking komen voor het onderzoek, krijgen deze week een brief. Ook worden er verschillende informatiebijeenkomsten en een speciaal spreekuur georganiseerd. Aanmelden is tot 1 mei mogelijk.

Volgens wethouder Victor Everhardt (Werk en inkomen) zijn de huidige regels in de bijstand "ingewikkeld en streng". "Utrecht wil weten of het ook anders kan. Dat gaan we in de praktijk uitproberen, samen met een groep van negenhonderd bijstandsgerechtigden."