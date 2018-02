Rechtbank heropent onderzoek naar steekpartij in studentenwoning Uithof

Er is maandag dus ook geen uitspraak gedaan in de zaak, wat wel gepland stond.

De rechtbank oordeelt dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan een poging tot doodslag door zijn slachtoffer te steken. Uit onderzoek is gebleken dat de man last heeft van psychotische waanideeën, waardoor hij dacht dat hij gepest werd.

Deskundigen adviseerden tbs met dwangverpleging, omdat de man geen besef van zijn ziekte heeft en geen medicijnen zou innemen. "Uit recentere stukken blijkt echter dat hier verandering in is gekomen en ook dat de man zijn medicijnen nu wel neemt. De deskundigen hebben dit niet kunnen meewegen in hun advies", aldus de rechtbank.

Om hierover een aanvullende rapportage te maken, heeft de rechtbank het onderzoek heropend. "De rechtbank realiseert zich dat het erg vervelend is voor alle betrokkenen dat er vandaag nog geen uitspraak wordt gedaan, maar de rechtbank vindt zich onvoldoende voorgelicht om tot een eindvonnis te komen."

Mishandelingen

De man heeft zich volgens de rechtbank ook schuldig gemaakt aan twee mishandelingen en een belediging. De eerste mishandeling betrof een fitnessinstructeur in een sportschool in 2016. Een jaar later sloeg hij een collega van een vakantiebaan.

Ook hier zou de man hebben gehandeld vanuit het idee dat hij gepest werd of dat er over hem geroddeld werd. De rechtbank laat maandag wel weten dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar is en daarom niet strafbaar.