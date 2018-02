Gemeenteraadsverkiezingen: Partijen reageren op woningbouw

Op 21 maart vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. DUIC.nl legt onderwerpen voor aan verschillende politieke partijen. Deze keer reageren ze op de uitdagingen in de woningbouw.

Socialistische Partij (SP)

De SP staat achter de keuze om de groei van de stad op te vangen door binnenstedelijk bouwen. Dat gaat om duizenden woningen. De afgelopen raadsperiode is er enorm veel werk verzet om ervoor te zorgen dat die ook gebouwd kunnen gaan worden. Het is nu zaak om het tempo erin te houden. Wonen in Utrecht moet ook mogelijk zijn voor mensen met een smallere beurs, inclusief de Binnenstad en populaire wijken als Oost en Noordoost.

PvdA

De grootste uitdaging is zorgen dat Utrecht geen stad wordt waar alleen mensen met een heel hoog inkomen kunnen wonen. Als je daar iets aan wilt veranderen, moet het woonbeleid radicaal anders dan de afgelopen vier jaar. De gemeente moet stoppen met het verkopen van sociale huurwoningen in de populaire wijken van de stad. De PvdA Utrecht wil ook dat elk nieuwbouwproject uit dertig tot veertig procent sociale huurwoningen bestaat en middeldure woningen.

CDA

Omdat Utrecht zo populair is, is de vraag naar alle typen woningen enorm gestegen. De woningprijzen stijgen hierdoor gigantisch. Er zijn daarom veel extra woningen van verschillende typen nodig om de groei op te kunnen vangen. Het CDA Utrecht wil zich de komende jaren blijven inzetten voor het bouwen van alle typen woningen, waarbij geschiktheid, betaalbaarheid en leefbaarheid voorop staan.

Student & Starter

Utrecht is een prachtige stad waar mensen graag willen wonen. Student & Starter verwelkomt graag nieuwe inwoners en daarom moeten we volop gaan bouwen. Hierbij moeten we ons wel continu afvragen voor wie we dat doen. Voor Student & Starter is het essentieel dat ook de mensen met een kleine portemonnee hun plekje kunnen vinden. De opdracht voor Utrecht is dus bouwen, bouwen en betaalbaar houden.

D66

Utrecht is een fantastische stad, veel mensen willen hier wonen. Dat zorgt voor een enorme drukte op de woningmarkt. Wij willen dat iedereen in Utrecht kan wonen. Ook de leraar, de journalist en de politieagent. Daarom willen wij dat er veel meer woningen gebouwd gaan worden voor middeninkomens: middenhuur en betaalbare koop.

VVD

De grootste uitdaging is ervoor zorgen dat we voorzien in de vraag naar nieuwe woningen in de stad voor alle groepen. De komende jaren bouwen we Leidsche Rijn af, zorgen we voor voldoende bijbehorende voorzieningen. We gaan verder met de binnenstedelijke verdichting, zoals in de Merwedekanaalzone, waarbij we goed letten op de leefbaarheid van de omliggende buurten. Ook wil de VVD starten met de planvorming voor Rijnenburg zodat daar vanaf 2030 kan worden gewoond.

GroenLinks

GroenLinks wil dat Utrecht een stad voor iedereen blijft. Als we niets doen, stijgen de huren en de huizenprijzen alleen maar harder. Dus moeten we zorgen voor meer woningen. Wat GroenLinks betreft bouwen we in de stad en niet in het waardevolle groen eromheen. Zeker op de oververhitte Utrechtse woningmarkt moet de gemeente hierin de regie pakken: hoeveel sociale woningbouw moet waar komen, hoeveel middeldure huur en hoeveel (sociale) koop.

Partij voor de Dieren

Wat de Partij voor de Dieren betreft zijn de grootste uitdagingen het verduurzamen en vergroenen van woningen en bedrijvenpanden in Utrecht. Er zijn nog veel te weinig energieneutrale en energieleverende woningen en groene gevels en daken. Utrecht wil klimaatneutraal zijn in 2030 en in dit tempo redden we dat bij lange na niet. Ook blijven wij ervoor pleiten dat er niet in het groen gebouwd gaat worden, maar alleen op plekken waar al gebouwen staan.

Piratenpartij

De grootste uitdaging is het tekort van sociaal reguliere huurwoningen oplossen, er moeten minimaal 6.000 woningen bij komen. De gemeente heeft dit tekort de afgelopen jaren laten oplopen en de Piratenpartij Utrecht vindt dit schandalig. Iedereen heeft recht op een goede betaalbare huurwoning. Ook wordt het een uitdaging om een gezonde mix van verschillende woningtypes in de verschillende wijken van Utrecht te krijgen. Bestaande huurwoningen moeten we renoveren, niet slopen.

Alle deelnemers aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn benaderd, maar niet elke partij heeft gereageerd.