Utrechtse gedeputeerde Verbeek-Nijhof: 'Op basis van leugens weggegaan'

De provinciebestuurder trad terug na een kritische brief van tien gemeenten over de vertraagde lijn. Eerder deze week bleek uit onderzoek van RTV Utrecht echter dat de brief is aangepast.

De verstuurde versie bleek volgens de omroep ''harder" dan de conceptversie die bij de gemeenten onder ogen is gekomen. "Ik herkende mij er al niet in", laat Verbeek-Nijhof op Twitter weten.

GroenLinks-Statenlid Florian Bekkers meldt dat de gedeputeerde haar ontslag al had aangeboden "lang voor de brief er was". Dit ontkent Verbeek-Nijhof. "'s Ochtends heb ik mijn voornemen tot ontslag niet gedeeld met coalitiefractievoorzitters. Wij spraken elkaar pas om 15.00 uur."

Maandag is er een spoeddebat in de Provinciale Staten van Utrecht waarin alles duidelijk moet worden. De provinciebestuurder meldt dat het "maar goed is dat er om een spoeddebat is gevraagd".